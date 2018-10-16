Vodafone быть! Украина пообещала начать восстановительные работы уже в этот четверг

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-16T17:39:32+03:00

Представители Украины, наконец-то, подтвердили свою позицию по восстановлению полноценной связи мобильного оператора Vodafone на территории ДНР

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Очередной раунд мирных переговоров в Минске завершён. Вопрос восстановления полноценной связи украинского мобильного оператора, наконец-то, решён. Украина пообещала начать ремонтные работы уже в этот четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Украинская сторона пообещала начать восстановительные работы в этот четверг. Надеемся, что полноценная связь будет восстановлена в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе МИДа.

В Министерстве иностранных дел Республики подчеркнули, что специалисты Vodafone уже провели первичный осмотр повреждений.

Напомним, 11 января 2018 года была повреждена оптико-волоконная линия связи и перестал работать украинский мобильный оператор Vodafone. Договорённости о полноценном восстановлении связи не были завершены до этого дня.