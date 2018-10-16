2018-10-16T17:08:15+03:00
Политика

Украина платить не готова. Вопрос пенсий в Минске так и не был решён

Украинская сторона в подгруппе по экономическим вопросам продолжает блокировать обсуждение механизма получения пенсий жителями Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вопрос выплаты украинских пенсий жителям Донецкой Народной Республики сегодня, 16 октября, во время очередного раунда мирных переговоров в Минске так и не был решён из-за действий украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Украинская сторона продолжает блокировать обсуждение основного вопроса – механизма получения пенсий жителями Республики, — сообщили в пресс-службе МИДа.

Там выразили надежду на то, что международные организации не оставят этот вопрос без внимания и будут продолжать контролировать этот острый социальный вопрос, от которого страдают многие мирные жители.

— Особенно мы обращаем внимание на необходимость разработки особого механизма по выплатам гражданам, которые являются маломобильными, — добавила Полпред ДНР.

Напомним, сегодня в столице Белоруссии прошёл очередной этап переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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