Международный расчётный банк будет осуществлять кредитование юридических лиц

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-16T16:36:45+03:00

Филиал Международного расчётного банка начнёт функционирование в Донецкой Народной Республике в ноябре

Изменить размер текста: A A

Кредитование государственных и частных предприятий будет осуществляться Международным расчётным банком, который начнёт свою работу в ноябре этого года. Об этом сегодня, 16 октября, на встрече с предпринимателями сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— С ноября у нас начнет функционировать Международный банк. Кредитование государственных предприятий предусмотрено на первом этапе, — заверил Денис Пушилин.

В будущем планируется выдавать кредиты и частным предпринимателям Донецкой Народной Республики.

Напомним, что Международный расчётный банк Республики Южная Осетия станет первым международным банком в Донецкой Народной Республике. Соответствующее постановление было подписано 25 сентября этого года.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.