Международный расчётный банк будет осуществлять кредитование юридических лиц
Кредитование государственных и частных предприятий будет осуществляться Международным расчётным банком, который начнёт свою работу в ноябре этого года. Об этом сегодня, 16 октября, на встрече с предпринимателями сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
— С ноября у нас начнет функционировать Международный банк. Кредитование государственных предприятий предусмотрено на первом этапе, — заверил Денис Пушилин.
В будущем планируется выдавать кредиты и частным предпринимателям Донецкой Народной Республики.
Напомним, что Международный расчётный банк Республики Южная Осетия станет первым международным банком в Донецкой Народной Республике. Соответствующее постановление было подписано 25 сентября этого года.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.