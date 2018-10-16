2018-10-16T16:30:18+03:00
Политика

Обстрелянная 8 октября школа в Петровском районе готова к запуску отопления

Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец
Никита МАКАРЕНКОВ
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец заявил, что обстрелянная ВСУ вечером 8 октября школа № 116 в Петровском районе Донецка подготовлена к запуску отопления.

- За неделю строители провели работы по ликвидации последствий обстрела на поврежденной кровле – восстановили шифер, обрешетку и трубу отопления, - сказал глава ведомства. - Сейчас ведутся последние наладочные работы в блочно-модульной котельной. В систему отопления уже подали воду.

Напомним, рядом со школой упал снаряд. Осколками были повреждены крыша, три окна и фасад здания. Ремонт продолжается.

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