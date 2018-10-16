2018-10-16T15:36:00+03:00
Политика

Срочное сообщение МГБ ЛНР: вскрыта украинско-грузинская группировка, связанная с террористами из стран Ближнего Востока

Задержан член грузинской организованной преступной группы
Никита МАКАРЕНКОВ
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В пресс-службе министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что их сотрудниками был задержан член грузинской организованной преступной группы, которая легализировала боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока на Украине. В дальнейшем террористов перебрасывали в страны ЕС и Российскую Федерацию.

- Задержанный гражданин Украины Олег Степаненко 1983 года рождения прибыл на территорию ЛНР по поддельному паспорту на имя Игоря Ломовицкого ко второй супруге, проживающей в Луганске, - говорится в сообщении МГБ. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами установлено, что он участвовал в карательных операциях против мирных жителей Донбасса, входил в состав неонацистской организации и поддерживал дружеские отношения с ее лидером.

В пресс-службе добавили, что задачей Степаненко являлась переправка и легализация боевиков и оружия на Украине:

- Все эти вопросы решались через связи, налаженные с правоохранительными органами и СБУ. Олег Степаненко дал согласие на сотрудничество со следствием, в настоящий момент он дает признательные показания.

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