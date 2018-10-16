Пожар в Енакиево: из огня спасли двух человек

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-16T15:06:01+03:00

В МЧС Республики сообщили, что пожар в Енакиево разгорелся на четвёртом этаже многоквартирного дома. Из полыхающей квартиры были спасены два человека

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Вчера, 15 октября, пожар в Енакиево едва не унёс жизни двоих пожилых людей. Огонь вспыхнул на четвёртом этаже многоквартирного дома. Подоспевшие вовремя пожарные смогли эвакуировать жильцов. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— В 17:35 15 октября поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома на улице Ярославской в городе Енакиево. Загорелась квартира на четвёртом этаже. Спасатели ГПСО г. Енакиево эвакуировали из зоны задымления двух человек, 1937 и 1960 года рождения, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Эвакуированные люди были немедленно осмотрены сотрудниками скорой помощи, но от госпитализации отказались.

На данный момент причина возгорания устанавливается.

Напомним, вчера в Горловке вспыхнуло пустое здание магазина. Огонь распространился очень быстро. Пострадавших нет.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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