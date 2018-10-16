Что сказала Наталья Поклонская во время съемок фильма в Луганске

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-16T14:16:19+03:00

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В Луганске завершились съёмки художественного фильма «Ополченочка». В них также приняла участие и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая родом из Михайловки. Она прочла сценарий и сказала, что ее тронула история женского танкового экипажа.

- Мы предложили ей сняться в роли камео. В фильме только одна сцена с ее участием, которую мы сняли с первого дубля. В ней Поклонская во время пресс-конференции комментирует ситуацию в Донбассе. Наталья Владимировна поддержала наш проект и пообещала помогать и в дальнейшем.

Получилось так, что в реальной жизни экс-прокурор Крыма дала эту пресс-конференцию непосредственно во время съемок.

- В 40-е наши деды и прадеды гнали отсюда фашистов, поэтому сегодня нас никто не испугает. А те, кто пытается это сделать, – не имеют ни чести, ни Родины. У нас впереди одна великая победа, - сказала Поклонская журналистам.

- Ваше первое впечатление от увиденного здесь?

- Сжимается сердце от того, что здесь происходит. От безумства пришедших на Украине к власти преступников. Сегодня они называют себя руководителями этой страны и убивают собственный народ. А также - чувство гордости за Донбасс и обычных, простых людей, которые здесь живут и которые встали на защиту своей Родины. Это невозможно купить и продать. Это есть в душах людей.

После съемок депутат Государственной Думы и экс-прокурор Крыма рассказала о своем отношении к кинокартине.

- Фильм мне очень понравился. Он патриотичный, о простом человеческом чувстве, о долге защищать свою Родину, историю, родной язык, предков, которые положили свою жизнь за эту землю. Поэтому я приняла приглашение и снялась в роли самой себя, - сказала Поклонская.