Огнём ВСУ в Горловке поврежден гаражный кооператив

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-16T14:05:43+03:00

Украинские силовики повредили восемь гаражей и два транспортных средства

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В результате вчерашнего обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в Горловке зафиксированы повреждения. Под огонь украинских силовиков попал гаражный кооператив посёлка Гольмовский. Об этом сегодня, 16 октября, рассказали в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела населённого пункта Гольмовский со стороны Вооружённых сил Украины получил повреждения гаражный кооператив по адресу: улица Загородная, 20а, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел был зафиксирован вчера, 15 октября, в 18:35. По населённому пункту было произведено 2 выстрела из СПГ-9, а также выпущено 15 гранат из АГС-17. В результате было повреждено восемь гаражей и два транспортных средства.

Жертв среди мирного населения нет.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики почти в пять раз увеличили количество используемых боеприпасов и 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.