Насколько и когда повысят зарплаты бюджетникам? Денис Пушилин дал ответ

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-16T13:28:00+03:00

С 1 ноября 2018 года всем бюджетникам поднимут зарплаты на 10%. Это решение уже принято

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Разговоры о повышении зарплаты оказались не напрасны и не беспочвены. Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики объявил о том, что решение о поднятии заплат с 1 ноября уже принято.

— Уже с 1 ноября реально увеличить зарплаты бюджетникам на 10%. Это решение уже принято, — заверил Денис Пушилин.

Он отметил, что это стало возможно благодаря тому, что сейчас переформатирована фискальная система, отмечен рост производства, появились новые рынки сбыта продукции, расширен промышленный сектор экономики и, как следствие, увеличены поступления в бюджет Республики.

Напомним, во время встречи с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым 10 октября Денис Пушилин обсуждал вопрос гуманитарной помощи Республики.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.