Пожар в Горловке: сгорела здание заброшенного магазина

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-16T12:53:39+03:00

В МЧС ДНР сообщили, что пожар в Горловке вспыхнул в пустом здании магазина. Никто не пострадал

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Вчера, 15 октября, пожар в Горловке вспыхнул около девяти часов вечеров. Огонь, по заверению очевидцев, распространялся очень быстро. Тем не менее, во время пожара никто не пострадал. Об этом сегодня, 16 октября, рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

— Пожар вспыхнул в одноэтажном здании нефункционирующего магазина. Огонь уничтожил 900 квадратных метров кровли, 100 квадратных метров перекрытий, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Магазин оказался пустой и поэтому никто не пострадал во время пожара. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Напомним, 11 октября в Донецке вспыхнуло здание горного техникума. Причина возгорания также пока не установлена. Несколькими днями ранее, 7 октября, загорелось заброшенное здание нефункционирующей кафедры Донецкого национального технического университета.

Подробнее о возгорании горного техникума читайте в материале нашего корреспондента.

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