Будет ли обмен пленными? Вопрос вновь поднят в Минске
В столице Белоруссии продолжается переговорный процесс. На данный момент за стол переговоров сели две подгруппы. К группе по вопросам безопасности присоединилась подгруппа по гуманитарным вопросам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.
— Гуманитарная группа приступила к переговорам, — говорится в сообщении МИДа ДНР.
Рассматриваться будут вопросы обмена пленными в формате «всех на всех», к которому гуманитарная подгруппа возвращается на каждой новой встрече. Также на повестку дня поставлен вопрос поиска лиц, пропавших без вести.
Напомним, на прошлой встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая состоялась 2 октября, представители Украины не присутствовали. Посетили ли они столицу Белоруссии в этот раз пока не известно.
Кроме того, ранее мы сообщали о том, что к переговорам в Минске приступила подгруппа по вопросам безопасности. Её повестка дня также остаётся неизменной.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.