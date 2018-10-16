Будет ли обмен пленными? Вопрос вновь поднят в Минске

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-16T12:22:26+03:00

Гуманитарная подгруппа присоединилась к переговорному процессу. Обмен пленными опять вынесен на повестку дня

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В столице Белоруссии продолжается переговорный процесс. На данный момент за стол переговоров сели две подгруппы. К группе по вопросам безопасности присоединилась подгруппа по гуманитарным вопросам. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Гуманитарная группа приступила к переговорам, — говорится в сообщении МИДа ДНР.

Рассматриваться будут вопросы обмена пленными в формате «всех на всех», к которому гуманитарная подгруппа возвращается на каждой новой встрече. Также на повестку дня поставлен вопрос поиска лиц, пропавших без вести.

Напомним, на прошлой встрече гуманитарной подгруппы в Минске, которая состоялась 2 октября, представители Украины не присутствовали. Посетили ли они столицу Белоруссии в этот раз пока не известно.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что к переговорам в Минске приступила подгруппа по вопросам безопасности. Её повестка дня также остаётся неизменной.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.