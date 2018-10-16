2018-10-16T11:42:35+03:00
Политика

День сурка: в Минске снова поднят вопрос безопасности

В столице Белоруссии начался очередной раунд мирных переговоров, в удачный исход которых уже никто не верит
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта 112.uaФОТО: архив сайта 112.ua
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Сегодня, 16 октября, в Минске проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Подгруппа по вопросам безопасности уже приступила к рассмотрению повестки дня. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Группа по безопасности открыла переговоры в Минске, — говорится в сообщении МИДа ДНР.

На повестке дня, как и прежде, вопросы соблюдения режима тишины, разведение сил и средств, заявки на проведение ремонтных работ, применение запрещённого вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, накануне Минских переговоров украинские силовики почти в пять раз усилили обстрелы в ДНР, выпустив по Республике почти четыреста единиц различных боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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