День сурка: в Минске снова поднят вопрос безопасности

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-16T11:42:35+03:00

В столице Белоруссии начался очередной раунд мирных переговоров, в удачный исход которых уже никто не верит

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Сегодня, 16 октября, в Минске проходит очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Подгруппа по вопросам безопасности уже приступила к рассмотрению повестки дня. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

— Группа по безопасности открыла переговоры в Минске, — говорится в сообщении МИДа ДНР.

На повестке дня, как и прежде, вопросы соблюдения режима тишины, разведение сил и средств, заявки на проведение ремонтных работ, применение запрещённого вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, накануне Минских переговоров украинские силовики почти в пять раз усилили обстрелы в ДНР, выпустив по Республике почти четыреста единиц различных боеприпасов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.