Обстрелы в ДНР: накануне Минска огонь усилился почти в пять раз

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-16T11:04:54+03:00

Украинская армия резко ужесточила обстрелы в ДНР. За минувшие сутки по территории Республики выпустили почти четыреста единиц различных боеприпасов

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Вооружённые силы Украины почти в пять раз усилили обстрелы в ДНР. За прошедшие сутки было зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня на всех направлениях. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, шахта 6/7, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Минеральное, Каштановое, Спартак, Донецк (Аэропорт, Вольво-центр, шахта имени Абакумова, посёлок шахты Трудовская), Александровка, Луганское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики 396 боеприпасов, среди которых мины калибром 120 и 82 миллиметра и гранаты АГС. Кроме того, были произведены выстрелы из БМП и БТР, зенитных орудий, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики использовали 78 различных боеприпасов для обстрелов Донецкой Народной Республики.