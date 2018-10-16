Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения опять обостряется

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-16T10:36:11+03:00

Украинские силовики усиливают обстрелы в ЛНР. За прошедшие сутки огневому воздействию подверглись шесть населённых пунктов Республики

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Вооружённые силы Украины продолжают ужесточать обстрелы в ЛНР, применяя тяжёлую артиллерию, миномёты и осколочные гранаты. Об этом сегодня, 16 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Сокольники, Донецкий, Калиново, Калиновка, Лозовое и Михайловка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

При обстрелах территории Луганской Народной Республики украинские силовики применили два снаряда тяжёлой артиллерии калибром 122 миллиметра, 40 мин калибром 120 миллиметров, 39 мин калибром 82 миллиметра, 13 осколочных гранат БМП-1, 4 осколочные гранаты РПГ-7, 116 гранат АГС-17, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки количество нарушений составило пять раз.