В Азовском море на глубине 10 км произошло мощное землетрясение

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-16T10:30:24+03:00

Толчки зафиксированы на границе между Украиной и Россией

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В понедельник, 15 октября, в Азовском море на границе между Украиной и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным агентства, подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13:42. Эпицентр землетрясения находился в 195 км от неподконтрольного украинским властям Донецка, в 185 км от Геническа (Херсонская обл.) и в 58 км от Бердянска (Запорожская обл.).

В Мариуполе горожане землетрясения не ощутили.

Напомним, в Мариуполе отголоски сильного землетрясения были ощутимы два года назад. Тогда, в августе 2016 года, эпицентр находился вблизи уранового могильника в Донецкой области, а подземные толчки составляли 4,9 балла по шкале Рихтера.

Тогда под ногами мариупольцев земля ушла из-под ног, задрожали стены, а толчки земли слышны были и в поселке Мелекино и Белосарайская коса Мангушского района. Жители верхних этажей почувствовали волну ветра, которая ударила в окно, в частном секторе дрожала земля и стены, падали посуда, настенные часы.