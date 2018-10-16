Жителям, имеющим задолженность по оплате услуг ЖКХ, пойдут на уступки

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-16T10:15:56+03:00

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Исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, в котором говорится, что граждане, которые имеют задолженность по плате услуг ЖКХ, могут рассчитывать на реструктуризацию долга.

«Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, образовавшаяся в период с 14 мая 2014 года по 01 января 2018 года, срок исковой давности по которой не истек, подлежит реструктуризации на срок до 60 месяцев, но не менее 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня доходов потребителей на дату реструктуризации. Для реструктуризации задолженности потребители заключают с предприятиями — исполнителями жилищно-коммунальных услуг соответствующие договоры», - говорится в указе.

То есть, человек должен идти в ту, компанию, которой, по каким-то причинам, не мог оплачивать за услуги и договариваться о различных уступках.