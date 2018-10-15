В ДНР будут исполнять вынесенные судами РФ приговоры
На территории Донецкой Народной Республики будут исполнять решения судов Российской Федерации. Соответствующий указ подписал и.о. Главы Республики Денис Пушилин.
«Установить, что на территории Донецкой Народной Республики признаются и принимаются к исполнению решения, вынесенные судами Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в пределах, установленных нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, регулирующими порядок государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в тексте указа, опубликованного сегодня», - говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября 2018 года.