В ДНР будут исполнять вынесенные судами РФ приговоры

15 Окт. 19:53 2018-10-15T19:53:21+03:00

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На территории Донецкой Народной Республики будут исполнять решения судов Российской Федерации. Соответствующий указ подписал и.о. Главы Республики Денис Пушилин.

«Установить, что на территории Донецкой Народной Республики признаются и принимаются к исполнению решения, вынесенные судами Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в пределах, установленных нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, регулирующими порядок государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в тексте указа, опубликованного сегодня», - говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 октября 2018 года.