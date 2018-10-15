2018-10-15T19:51:30+03:00
Политика

Гибель семьи в Марьевке: Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства трагедии

Следственная группа проводит осмотр места происшествия
Никита МАКАРЕНКОВ
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Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики устанавливает обстоятельства трагедии, произошедшей в Марьевке (Золотое-5) 13 октября. Во время обстрела со стороны ВСУ погибла мать и дочь - Лариса Ковтун 1971 года рождения и Анастасия Ковтун 2001 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Следственная группа проводит осмотр места происшествия, изымаются осколки снаряда, назначены судебно-медицинские и взрывотехнические экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - заявили в Генпрокуратуре. - Данный факт - это еще один эпизод уголовного дела, находящегося в производстве следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, возбужденного в отношении неустановленных лиц ВСУ.

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