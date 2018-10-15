2018-10-15T19:47:41+03:00
Политика

В следующем году в донецком медуниверситете смогут начать обучение иностранцы

Об этом заявил ректор вуза Григорий Игнатенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На прошлой неделе донецкий медицинский университет получил российскую аккредитацию, и вошел в перечень учебных заведений РФ.

- Сюда с удовольствием со следующего года будут поступать и желающие обучаться из иностранных государств, как было у нас в довоенное время, - говорит ректор университета Григорий Игнатенко. - Мы любезно откроем дверь и будем готовить новых специалистов и для ближнего, и для дальнего зарубежья.

Медуниверситету удалось организовать учебно-методические комплексы.

- С апреля этого года открыт факультет довузовской подготовки: лицей-предуниверсариум и колледж (по квалификации «Фельдшер» с усиленной военно-медицинской подготовкой). Стоит задача пройти аккредитацию медицинского лицея, - сказал Игнатенко.

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