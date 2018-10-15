Сообщение НМ ЛНР: ВСУ перебросили в Рубежное 30 танков и 15 БМП
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что украинские военные перебросили в Рубежное танки и боевые машины пехоты.
- По имеющейся у нас информации, 13 октября на железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное отмечено прибытие очередного эшелона военной техники ВСУ. В составе эшелона 30 единиц танков Т-72, 15 единиц БМП-1 и до 60 единиц автомобильной техники, - заявил Марочко. - При осуществлении разгрузки военнослужащие ВСУ по отношению к гражданским лицам проявляют агрессию, ведут себя неадекватно. Полиция в свою очередь на все правонарушения не реагирует.
Представитель НМ ЛНР добавил, что украинская власть демонстрирует свое нежелание решить конфликт на Донбассе мирным путем.