2018-10-15T19:11:51+03:00
Политика

28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин

Звезда девяностых посетит ДНР в рамках своего всероссийскго тура «Только лучшее»
Ольга ГОРДО
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Алексей Глызин даст концерт в ДонецкеАлексей Глызин даст концерт в ДонецкеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Еще один концерт звезды девяностых пройдет в Донецке в конце октября. 28 октября в 15:00 в Центре славянской культуры, в рамках всероссийского тура «Только лучшее», состоится концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина.

Исполнителя таких известных хитов, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Розовые розы», «То ли воля то ли не воля» и др.

Билеты: 600,800,1000,1200,1400 российских рублей.

Кассы:

1.Центр славянской культуры с 10.00-17.00 (выходной — воскресенье ).

2.Офис «RS»-пл.Конституции, 1. Дом быта «Кальмиус», 2-этаж. С 11.00 ДО 19.00 (выходной — суббота, воскресенье)

Справки по телефонам: +38-071-30-30-111 (viber,whatsApp), (062) 266-02-05, +38-066-55-75-999

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