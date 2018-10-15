28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин

15 Окт. 19:11 2018-10-15T19:11:51+03:00

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Еще один концерт звезды девяностых пройдет в Донецке в конце октября. 28 октября в 15:00 в Центре славянской культуры, в рамках всероссийского тура «Только лучшее», состоится концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина.

Исполнителя таких известных хитов, как «Ты не ангел», «Зимний сад», «Розовые розы», «То ли воля то ли не воля» и др.

Билеты: 600,800,1000,1200,1400 российских рублей.

Кассы:

1.Центр славянской культуры с 10.00-17.00 (выходной — воскресенье ).

2.Офис «RS»-пл.Конституции, 1. Дом быта «Кальмиус», 2-этаж. С 11.00 ДО 19.00 (выходной — суббота, воскресенье)

Справки по телефонам: +38-071-30-30-111 (viber,whatsApp), (062) 266-02-05, +38-066-55-75-999