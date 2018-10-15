Как найти работу в ДНР

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-15T15:16:56+03:00

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Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко рассказала «Комсомолке» о том, какие советы даются тем, кто ищет работу в ДНР.

- Прежде всего, работать с базой вакансий центров занятости. Она ежедневно обновляется, с ней можно ознакомиться не только в центрах занятости, но и самостоятельно на официальном интернет-сайте Республиканского центра занятости, - говорит Тамара Николаевна. - По телефону горячей линии уточнить актуальность выбранной вакансии и получить в центре занятости направление на трудоустройство.

Рекомендуют всем ищущим работу пройти семинар по технике поиска работы в центрах занятости.

- В ходе таких семинаров мы обсуждаем и другие источники данных о вакансиях, но мы говорим и о специфике работы с такими источниками. Можно пройти профобучение по направлению центра занятости по профессиям, востребованным на рынке труда Республики, с последующим трудоустройством. В период поиска постоянной работы можно принять участие в оплачиваемых работах временного характера.

Также, нужно посещать сайты предприятий и организаций, постоянно просматривать объявления, спрашивать у знакомых. Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдет.

- Многие думают, что центр занятости предлагает только работу, за которую платят копейки. Так ли это?

- Если это охранник, то естественно работа будет оплачиваться в 4 000 – 5 000 рублей. Высококвалифицированный инженер может получать от 10 000 рублей. Вакансии руководителей - 20 000 рублей и выше.

Полное интервью читайте здесь.