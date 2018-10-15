2018-10-15T15:16:56+03:00
Политика

Как найти работу в ДНР

Этому учат в Республиканском центре здания
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Этому учат в центре занятостиЭтому учат в центре занятостиФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко рассказала «Комсомолке» о том, какие советы даются тем, кто ищет работу в ДНР.

- Прежде всего, работать с базой вакансий центров занятости. Она ежедневно обновляется, с ней можно ознакомиться не только в центрах занятости, но и самостоятельно на официальном интернет-сайте Республиканского центра занятости, - говорит Тамара Николаевна. - По телефону горячей линии уточнить актуальность выбранной вакансии и получить в центре занятости направление на трудоустройство.

Рекомендуют всем ищущим работу пройти семинар по технике поиска работы в центрах занятости.

- В ходе таких семинаров мы обсуждаем и другие источники данных о вакансиях, но мы говорим и о специфике работы с такими источниками. Можно пройти профобучение по направлению центра занятости по профессиям, востребованным на рынке труда Республики, с последующим трудоустройством. В период поиска постоянной работы можно принять участие в оплачиваемых работах временного характера.

Также, нужно посещать сайты предприятий и организаций, постоянно просматривать объявления, спрашивать у знакомых. Если человек настойчиво ищет работу – обязательно найдет.

- Многие думают, что центр занятости предлагает только работу, за которую платят копейки. Так ли это?

- Если это охранник, то естественно работа будет оплачиваться в 4 000 – 5 000 рублей. Высококвалифицированный инженер может получать от 10 000 рублей. Вакансии руководителей - 20 000 рублей и выше.

Полное интервью читайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гибель семьи Марьевке: Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства трагедии
В следующем году в донецком медуниверситете смогут начать обучение иностранцы
Сообщение НМ ЛНР: ВСУ перебросили в Рубежное 30 танков и 15 БМП
28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин
Работа в ДНР 2018: студентам будут давать первое место работы
Работа в ДНР: какие профессии востребованы
Работу в ДНР можно найти на ярмарке вакансий
Какие профессии будут востребованы в ДНР через 5 лет
Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери
Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие
В Луганске включили отопление
Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду
Завтрашний день в Первомайске объявлен траурным
Погибшую в Золотом-5 семью похоронят завтра
Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»
Обстрелы ДНР: за сутки ВСУ 17 раз обстреляли Республику - есть погибший
Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники
Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины