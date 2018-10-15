2018-10-15T15:15:31+03:00
Политика

Работа в ДНР 2018: студентам будут давать первое место работы

Об этом рассказала директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко
Никита МАКАРЕНКОВ
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Республиканский центр занятости разработал программу, которая поможет обеспечить студентам первое место работы после выпуска из университета. Об этом нам рассказала директор Тамара Козенко.

- Программа будет выглядеть примерно таким образом: Центр занятости и работодатель заключают договор, допустим на 2 года. Студент устраивается на работу в предприятии и в течение первой половины, то есть года, мы возмещаем часть заработной платы - сумма ещё не определена, - говорит Тамара Николаевна. - Вторую половину этого срока работодатель не имеет права уволить этого человека. Тогда в течение всего этого срока человек накапливает опыт на первом рабочем месте, а дальше уже может по обоюдной договоренности остаться на прежнем месте работы или устроиться на другое предприятие, уже имея опыт.

По словам директора Республиканского центра занятости, порядок по этому вопросу уже разработан. Но некоторые изменения ещё не были внесены в закон о занятости. Как только они будут внесены, программа будет представлена в Совет министров Республики на рассмотрение. После этого центр занятости начнет работать по этому порядку.

Полное интервью читайте здесь.

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