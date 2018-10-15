Работа в ДНР: какие профессии востребованы

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-15T15:14:35+03:00

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Какая профессия считается востребованной в ДНР? Такой вопрос «Комсомолка» задала директору Республиканского центра занятости Тамаре Козенко.

- Одну единственную назвать нельзя, - ответила Тамара Николаевна. - По-прежнему нужны медицинские работники: врачи различных специальностей, старший и младший медперсонал. Много вакансий в горнодобывающую промышленность. Угольная отрасль всегда давала нам большое количество вакансий - гроз, проходка и другие...

- Какие профессии у нас характеризуются большим количеством специалистов? С какой специальностью тяжело устроится на работу?

- Например, экономист, юрист, даже бухгалтер. Чаще всего среди работодателей встречается спрос на главных бухгалтеров с хорошей зарплатой. Люди не хотят брать на себя такую ответственность. Это же касается юристов и экономистов. Спрос есть, но в основном на высококвалифицированных специалистов.

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