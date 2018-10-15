Работу в ДНР можно найти на ярмарке вакансий

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-15T15:13:22+03:00

В этом году на ней предоставили больше семи тысяч вакансий

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На прошлой неделе в ДНР прошла общереспубликанская ярмарка вакансий. Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко рассказала «Комсомолке», что они проводятся два раза в году.

- Одну весной, в конце апреля или начале мая, когда выпускники ищут работу, а вторую осенью - в сентябре или октябре. Смысл её в том, что в один день, во всех городах и районах проводятся ярмарки вакансий с участием работодателей, - говорит Тамара Николаевна.- Если посетитель и работодатель договорились, то человек получает направление на работу.

Также специалисты центра занятости направляют людей на обучение, а уже после этого работодатель принимает их к себе.

Участие в осенней ярмарке по всей Республике приняли 367 работодателей. Они предоставили 7 127 вакансий. Из них временного характера всего 315. Посетили ярмарку 3 000 человек. Направление получили 918 человек - из них 244 на работу временного характера.

Полное интервью читайте здесь.