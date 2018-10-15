Какие профессии будут востребованы в ДНР через 5 лет

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-15T15:11:21+03:00

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Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко поделилась с «Комсомолкой» своими предположениями по поводу того, какие профессии будут востребованы в Республике через 5-10 лет.

- На такой срок вряд ли кто-то может спрогнозировать. Но вопрос прогнозов стоит не только перед нашей Республикой. Такая ситуация есть в любой стране. Мы дали своё предложение по исследованию кадровой тематики министерству экономического развития. Там заинтересовалась, - сказала Тамара Николаевна.

Она предположила, что наш край всё-таки останется индустриальным. Востребованы будут инженерные профессии.

- Как и прежде, будут нужны инженеры, технологи. Будет потребность в работниках сферы машиностроения - токарях, фрезеровщиках. Строители нужны сейчас и будут нужны в будущем – восстанавливать города придется еще долгое время. Большое внимание будет уделено агропромышленному комплексу, угольной отрасли, металлургии. За программистами стоит будущее. Хотелось бы в этом вопросе не отставать

Полное интервью читайте здесь.