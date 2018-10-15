2018-10-15T15:11:21+03:00
Политика

Какие профессии будут востребованы в ДНР через 5 лет

Об этом нам рассказала директор Республиканского центра занятости
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Наш край всё-таки останется индустриальнымНаш край всё-таки останется индустриальнымФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

Директор Республиканского центра занятости Тамара Козенко поделилась с «Комсомолкой» своими предположениями по поводу того, какие профессии будут востребованы в Республике через 5-10 лет.

- На такой срок вряд ли кто-то может спрогнозировать. Но вопрос прогнозов стоит не только перед нашей Республикой. Такая ситуация есть в любой стране. Мы дали своё предложение по исследованию кадровой тематики министерству экономического развития. Там заинтересовалась, - сказала Тамара Николаевна.

Она предположила, что наш край всё-таки останется индустриальным. Востребованы будут инженерные профессии.

- Как и прежде, будут нужны инженеры, технологи. Будет потребность в работниках сферы машиностроения - токарях, фрезеровщиках. Строители нужны сейчас и будут нужны в будущем – восстанавливать города придется еще долгое время. Большое внимание будет уделено агропромышленному комплексу, угольной отрасли, металлургии. За программистами стоит будущее. Хотелось бы в этом вопросе не отставать

Полное интервью читайте здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гибель семьи Марьевке: Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства трагедии
В следующем году в донецком медуниверситете смогут начать обучение иностранцы
Сообщение НМ ЛНР: ВСУ перебросили в Рубежное 30 танков и 15 БМП
28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин
Как найти работу в ДНР
Работа в ДНР 2018: студентам будут давать первое место работы
Работа в ДНР: какие профессии востребованы
Работу в ДНР можно найти на ярмарке вакансий
Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери
Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие
В Луганске включили отопление
Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду
Завтрашний день в Первомайске объявлен траурным
Погибшую в Золотом-5 семью похоронят завтра
Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»
Обстрелы ДНР: за сутки ВСУ 17 раз обстреляли Республику - есть погибший
Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники
Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины