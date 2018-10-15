Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-15T13:35:10+03:00

Побои у девочки заметили учителя в школе

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К административной ответственности полиция привлекла 34-летнию жительницу Куйбышевского района столицы Республики. Она совершала физическое насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- Ученица седьмого класса пришла в школу с телесными повреждениями на лице, - поделились полицейские. - У нее была разбита нижняя губа, в области лица на левой скуле синяк.

Девочка рассказала учителям, что так ее избила мать.

- На родительницу составлен административный протокол. За содеянное правонарушительнице грозит взыскание в виде штрафа. Агрессивная мать находится на контроле у полиции, - отметили в правоохранительном ведомстве.