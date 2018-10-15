2018-10-15T13:35:10+03:00
Политика

Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери

Побои у девочки заметили учителя в школе
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

К административной ответственности полиция привлекла 34-летнию жительницу Куйбышевского района столицы Республики. Она совершала физическое насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- Ученица седьмого класса пришла в школу с телесными повреждениями на лице, - поделились полицейские. - У нее была разбита нижняя губа, в области лица на левой скуле синяк.

Девочка рассказала учителям, что так ее избила мать.

- На родительницу составлен административный протокол. За содеянное правонарушительнице грозит взыскание в виде штрафа. Агрессивная мать находится на контроле у полиции, - отметили в правоохранительном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники
Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины
Бабье лето будет радовать дончан еще целую неделю
Украинские футболисты поздравили нацистов с успешным истреблением дончан
Ющенко на переговорах в Минске: что изменится для Донбасса?
Повреждённые обстрелами украинских силовиков дома в Новомарьевке будут восстановлены
Даниил Безсонов: уровень воинской дисциплины в ВСУ по-прежнему остаётся на низком уровне
Грады, танки, минометы: В Красноармейске продемонстрировали с помощью чего убивают 4 года Донбасс
Глава ЛНР вел колонну мотоциклистов на закрытии сезона
В ЛНР возбудили уголовное дело по факту гибели матери и дочери
В Мариуполе трамвай не поделил дорогу с грузовиком
Раненый в Горловке заключённый скончался от полученных травм
Сестра погибшей девушки: "Я слышала взрыв, но и подумать не могла, что этим взрывом убило мою Настю"
В результате вооружённой агрессии ВСУ в Горловке был ранен заключённый исправительной колонии
СБУ задержала жителя Дружковки, участвовавшего в ополчении
Врио Главы пообещал помощь в восстановлении Ясиноватой
Проблемы переселенцев остаются на личном контроле врио Главы Республики
В Горловке появится новая высоковольтная линия, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение города
Обстрелы в ДНР: количество нарушений заметно снизилось
Обстрелы в ЛНР: украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня