Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-15T13:27:06+03:00

Об этом говорится в отчете СЦКК

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За прошлую неделю Вооруженные силы Украины почти 160 раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. Результат обстрелов – один пострадавший мирный житель, разрушенная инфраструктура. Об этом сообщили представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 8 по 14 октября вооруженные силы Украины 159 раз нарушили режим прекращения огня, пострадал один мирный житель. По территории республики было выпущено 172 мины калибром 120 миллиметров и 110 мин калибром 82 миллиметра, - отметили там.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска 17 раз обстреляли территорию Республики.