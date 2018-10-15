Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие
За прошлую неделю Вооруженные силы Украины почти 160 раз нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике. Результат обстрелов – один пострадавший мирный житель, разрушенная инфраструктура. Об этом сообщили представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- С 8 по 14 октября вооруженные силы Украины 159 раз нарушили режим прекращения огня, пострадал один мирный житель. По территории республики было выпущено 172 мины калибром 120 миллиметров и 110 мин калибром 82 миллиметра, - отметили там.
Напомним, за прошедшие сутки украинские войска 17 раз обстреляли территорию Республики.