В Луганске включили отопление

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-15T13:15:53+03:00

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- Всем коммунальным службам – обеспечить круглосуточное звено работы, чтобы старт этого ответственного этапа прошел без сбоев, - поручил градоначальник Луганска Манолис Пилавов.

Из 133 котельных и квартальных тепловых блоков столицы ЛНР уже работают 36. Специалисты занимаются устранением оставшихся семи порывов в теплосетях, сообщил ииректор городского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков.

- Запуск продолжается, ставим дома на циркуляцию, поэтому эта цифра будет увеличиваться, - уточнил он. - Запуск стандартно проходит в течение двух недель, и дальше идет наладка. В целом, это занимает три недели. Поэтому напоминаем луганчанам: все дома единовременно тепло, конечно, не получат, но в указанный период подадим теплоноситель на весь жилой фонд города.