2018-10-15T13:15:53+03:00
Политика

В Луганске включили отопление

Подача тепла началась в многоквартирные дома и социальные объекты
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Всем коммунальным службам – обеспечить круглосуточное звено работы, чтобы старт этого ответственного этапа прошел без сбоев, - поручил градоначальник Луганска Манолис Пилавов.

Из 133 котельных и квартальных тепловых блоков столицы ЛНР уже работают 36. Специалисты занимаются устранением оставшихся семи порывов в теплосетях, сообщил ииректор городского коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» Игорь Мыцыков.

- Запуск продолжается, ставим дома на циркуляцию, поэтому эта цифра будет увеличиваться, - уточнил он. - Запуск стандартно проходит в течение двух недель, и дальше идет наладка. В целом, это занимает три недели. Поэтому напоминаем луганчанам: все дома единовременно тепло, конечно, не получат, но в указанный период подадим теплоноситель на весь жилой фонд города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гибель семьи Марьевке: Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства трагедии
В следующем году в донецком медуниверситете смогут начать обучение иностранцы
Сообщение НМ ЛНР: ВСУ перебросили в Рубежное 30 танков и 15 БМП
28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин
Как найти работу в ДНР
Работа в ДНР 2018: студентам будут давать первое место работы
Работа в ДНР: какие профессии востребованы
Работу в ДНР можно найти на ярмарке вакансий
Какие профессии будут востребованы в ДНР через 5 лет
Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери
Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие
Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду
Завтрашний день в Первомайске объявлен траурным
Погибшую в Золотом-5 семью похоронят завтра
Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»
Обстрелы ДНР: за сутки ВСУ 17 раз обстреляли Республику - есть погибший
Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники
Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины