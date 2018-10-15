Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду
Горожане поминают погибших в ходе обстрела Золотого-5 мать и дочь
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Сегодня с десяти утра жители Первомайска несут цветы к памятному стенду, который установили на центральной площади Первомайска в память о погибших в ходе обстрела украинской стороной населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли мать с несовершеннолетней дочерью. Процессия продлится до шести часов вечера.
Завтра пройдут похороны. Исполняющий обязанности главы Первомайска заявил, что 16 октября в городе объявлен днем траура.
- В день траура в городе по улице Войкова,12 состоится гражданская панихида, начало в 12.00. Похороны пройдут на кладбище поселка Михайловка, - говорится в сообщении горадминистрации.