Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-15T13:10:36+03:00

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Сегодня с десяти утра жители Первомайска несут цветы к памятному стенду, который установили на центральной площади Первомайска в память о погибших в ходе обстрела украинской стороной населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли мать с несовершеннолетней дочерью. Процессия продлится до шести часов вечера.

Завтра пройдут похороны. Исполняющий обязанности главы Первомайска заявил, что 16 октября в городе объявлен днем траура.

- В день траура в городе по улице Войкова,12 состоится гражданская панихида, начало в 12.00. Похороны пройдут на кладбище поселка Михайловка, - говорится в сообщении горадминистрации.