Завтрашний день в Первомайске объявлен траурным

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-15T13:05:13+03:00

Об этом заявил и.о. главы Первомайска Сергей Афанасьев

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- В связи с трагической гибелью наших сограждан – мирных жителей, проживавших в Золотом-5, чьи жизни унес преступный киевский режим, 16 октября 2018 года объявляется днем траура на территории Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов, - заявил мэр.

В этот день на административных зданиях будут приспущены государственные флаги Республики.

- Также администрация рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений 16 октября воздержаться от проведения каких-либо развлекательных и культурно-массовых мероприятий, - сказали в горадминистрации.

В день траура в городе по улице Войкова,12 состоится гражданская панихида, начало в 12.00. Похороны пройдут на кладбище поселка Михайловка.