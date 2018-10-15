Погибшую в Золотом-5 семью похоронят завтра

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-15T13:03:44+03:00

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Исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев сообщил, что завтра на территории города объявлен траур.

- В связи с трагической гибелью наших сограждан – мирных жителей, проживавших в Золотом-5, чьи жизни унес преступный киевский режим, 16 октября 2018 года объявляется днем траура на территории Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов, - заявил мэр.

В этот день на административных зданиях будут приспущены государственные флаги Республики.

- Также администрация рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений 16 октября воздержаться от проведения каких-либо развлекательных и культурно-массовых мероприятий, - сказали в горадминистрации.