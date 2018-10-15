2018-10-15T11:54:13+03:00
Политика

Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»

И.о. Главы ДНР поручил выполнить план по ремонту дорог на 2018 год
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За 2018 год планировалось отремонтировать 186 километров дорог. На данный момент сделано только 26. Исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики выразил обеспокоенность в связи с темпами проводимых работ. Об этом рассказал и.о. зампредседателя совмина Алексей Ананченко.

- Поручаю окончить все дорожные работы в срок. Надо ремонтировать дороги, а не делать вид, - поручил и.о. Главы Республики Денис Пушилин.

- В IV квартале запланированы работы по ремонту дорог общего пользования протяженностью более 53 километров, - говорит он. - Надеюсь, что нам удастся качественно и количественно изменить подходы к дорожному строительству.

Тем временем в минтрансе уже начали разработку проекта по ремонту дорог ДНР на 2019 год.

- Данная работа включает в себя комиссионные обследования автомобильных дорог общего пользования, составление технической и сметной документации, - сказал Ананченко.

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