Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»
За 2018 год планировалось отремонтировать 186 километров дорог. На данный момент сделано только 26. Исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики выразил обеспокоенность в связи с темпами проводимых работ. Об этом рассказал и.о. зампредседателя совмина Алексей Ананченко.
- Поручаю окончить все дорожные работы в срок. Надо ремонтировать дороги, а не делать вид, - поручил и.о. Главы Республики Денис Пушилин.
- В IV квартале запланированы работы по ремонту дорог общего пользования протяженностью более 53 километров, - говорит он. - Надеюсь, что нам удастся качественно и количественно изменить подходы к дорожному строительству.
Тем временем в минтрансе уже начали разработку проекта по ремонту дорог ДНР на 2019 год.
- Данная работа включает в себя комиссионные обследования автомобильных дорог общего пользования, составление технической и сметной документации, - сказал Ананченко.