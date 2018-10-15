2018-10-15T11:44:26+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: за сутки ВСУ 17 раз обстреляли Республику - есть погибший

ВСУ выпустив по ДНР 78 боеприпасов
Никита МАКАРЕНКОВ
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За минувшие сутки украинские вояки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустив по ДНР 78 боеприпасов. Об этом заявил представитель ДНР в СЦКК.

- В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населённые пункты: Горловка (Мичуринская исправительная колония), Зайцево, Доломитное, Ясиноватая, Спартак, Донецк (терминал), Докучаевск, Ленинское, Саханка, – говорится в сообщении.

Обстрелы велись из различных видов миномётов и гранатомётов, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрела со стороны ВСУ погиб заключённый Мичуринской исправительной колонии №57.

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