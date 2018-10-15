Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники
Работникам государственного предприятия «Донецкая железная дорога» предложили нарисовать эскизный проект памятника, посвященного защитникам Дебальцево, которые своим самоотверженным подвигом освободили город от украинских силовиков 18 февраля 2015 года.
- Памятник планируется к установке на территории вокзального комплекса Дебальцево и должен гармонично вписаться в облик вокзала, - рассказывают в ГП «ДЖД». - При определении победителей конкурсной комиссией будет учитываться оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность памятника и благоустройства территории; исторический контекст среды и темы; эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы защитников города в период освобождения.
Стоит отметить, что победитель конкурса будет награжден подарочным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей.