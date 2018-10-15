2018-10-15T09:15:46+03:00
Политика

Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники

Монумент планируют установить на Ж/Д вокзале Дебальцево
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

Работникам государственного предприятия «Донецкая железная дорога» предложили нарисовать эскизный проект памятника, посвященного защитникам Дебальцево, которые своим самоотверженным подвигом освободили город от украинских силовиков 18 февраля 2015 года.

- Памятник планируется к установке на территории вокзального комплекса Дебальцево и должен гармонично вписаться в облик вокзала, - рассказывают в ГП «ДЖД». - При определении победителей конкурсной комиссией будет учитываться оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность памятника и благоустройства территории; исторический контекст среды и темы; эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы защитников города в период освобождения.

Стоит отметить, что победитель конкурса будет награжден подарочным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гибель семьи в Марьевке: Генпрокуратура ЛНР устанавливает обстоятельства трагедии
В следующем году в донецком медуниверситете смогут начать обучение иностранцы
Сообщение НМ ЛНР: ВСУ перебросили в Рубежное 30 танков и 15 БМП
28 октября в Донецке выступит Алексей Глызин
Как найти работу в ДНР
Работа в ДНР 2018: студентам будут давать первое место работы
Работа в ДНР: какие профессии востребованы
Работу в ДНР можно найти на ярмарке вакансий
Какие профессии будут востребованы в ДНР через 5 лет
Дончанке грозит штраф за избиение 13-летней дочери
Действия Наева: ВСУ 160 раз за неделю нарушили перемирие
В Луганске включили отопление
Жители Первомайска несут цветы и лампадки к памятному стенду
Завтрашний день в Первомайске объявлен траурным
Погибшую в Золотом-5 семью похоронят завтра
Пушилин: «Надо ремонтировать дороги, а не делать вид»
Обстрелы ДНР: за сутки ВСУ 17 раз обстреляли Республику - есть погибший
Тимошенко пообещала вернуть Донбасс в состав Украины