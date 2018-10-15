Макет памятника "Защитникам Дебальцево" нарисуют железнодорожники

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-15T09:15:46+03:00

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Работникам государственного предприятия «Донецкая железная дорога» предложили нарисовать эскизный проект памятника, посвященного защитникам Дебальцево, которые своим самоотверженным подвигом освободили город от украинских силовиков 18 февраля 2015 года.

- Памятник планируется к установке на территории вокзального комплекса Дебальцево и должен гармонично вписаться в облик вокзала, - рассказывают в ГП «ДЖД». - При определении победителей конкурсной комиссией будет учитываться оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность памятника и благоустройства территории; исторический контекст среды и темы; эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы защитников города в период освобождения.

Стоит отметить, что победитель конкурса будет награжден подарочным сертификатом на сумму 50 тысяч рублей.