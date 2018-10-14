2018-10-14T20:27:49+03:00
Общество

Бабье лето будет радовать дончан еще целую неделю

Погода всю следующую неделю в Донецке ожидается ясной
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такую осень не любить невозможно. Фото: Евгении КарпачевойТакую осень не любить невозможно. Фото: Евгении Карпачевой
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Такого теплого и солнечного октября дончане не помнят уже давно. Весь Донецк оделся в желтые и багрянцевые наряды, а сверху все это оттеняет синее-синее небо, такое яркое, какое случается только осенью. Не верится, что вскоре задождит и к нам в гости надолго пожалует знаменитое донецкое межсезонье с редкими морозами, сыростью и туманами, а значит ОРЗ и насморком. И пусть не верится! Синоптики обещают нам с вами еще, как минимум, неделю тепла.

Завтра, в понедельник 15 октября, в Донецке ожидается ясная погода с температурой воздуха +21°. Вообще всю неделю нас ожидает ясная, солнечная погода, а максимальная температура воздуха достигнет +23°. Это практически рекорд! Выше было только в 1993 году - 24.0°. А самая низкая температура в эти дни была зафиксирована в 1977 году, она составляла -10,1° .

В ЛНР тоже солнечная погода. Завтра температура воздуха в ЛНР будет днем +21°, ожидается небольшая облачность.

- С 21.00 14 октября до 21.00 15 октября на территории Луганской Народной Республики ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами слабый туман, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

Незначительное снижение температуры и осадки ожидаются в Донецке только с 22 октября.

А значит есть время насладиться прогулками по шуршащей листве в донецких парках, устроить фотосессию в золотых тонах и собрать гербарий разноцветных листьев.

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