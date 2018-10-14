Украинские футболисты поздравили нацистов с успешным истреблением дончан

14 Окт. 18:57 2018-10-14T18:58:18+03:00

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Сегодня тренеры и футболисты сборной Украины поблагодарили боевиков «АТО» за убийства жителей Донбасса

Тренеры и игроки сборной Украины по футболу, 14 октября, проведали в военном госпитале Харькова раненых украинских боевиков и поздравили их с праздником, сообщает сайт ФФУ.

- Главный тренер Шевченко, его ассистент Шовковский, капитан команды Пятов, игроки Степаненко и Яремчук проведали воинов в палатах, пожелав им скорейшего выздоровления, чтобы в ближайшее время прийти поддержать сборную на стадион, — говорится в сообщении.

- Поздравляем вас с праздником, низкий поклон от всей команды, от всех ребят. Ваш подвиг — неоценим. Мы очень ценим то, что вы делаете для государства и для украинской нации. Рассчитываем на вашу поддержку — пока по телевизору, но хотим, как можно быстрее увидеть вас на стадионе! – обратился к боевикам Шевченко.

Напомним, федерация футбола Украины презентовала новую форму, на которой над номером и фамилией футболиста нанесена первая часть лозунга украинских нацистов «Слава Украине!»