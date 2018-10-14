Повреждённые обстрелами украинских силовиков дома в Новомарьевке будут восстановлены
Вчера, 13 октября, гуманитарная группа «Ангел», волонтёры ОО «Молодая Республика» и Общественный штаб по оказанию помощи прифронтовым районам доставили в посёлок Новомарьевка необходимые стройматериалы. Об этом сегодня, 14 октября, рассказали в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.
— В ходе осмотра поврежденных обстрелами домов участники акции выяснили, что для осуществления качественного ремонта потребуется квалифицированная помощь профессиональных кровельщиков, которых решено набрать из числа волонтеров "Молодой Республики", учащихся в профессиональных технических училищах по соответствующему профилю, — говорится в сообщении.
Сейчас утверждён план по проведению ряда восстановительных работ в Новомарьевке и других прифронтовых районах Республики, которые пострадали от вооружённой агрессии украинских силовиков.
Напомним, Вооружённые силы Украины ежедневно обстреливают территорию Республики, в результате чего во многих прифронтовых районах зафиксированы повреждения жилого фонда.