Повреждённые обстрелами украинских силовиков дома в Новомарьевке будут восстановлены

14 Окт. 17:43 2018-10-14T17:43:10+03:00

Необходимые стройматериалы были доставлены в прифронтовой посёлок

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Вчера, 13 октября, гуманитарная группа «Ангел», волонтёры ОО «Молодая Республика» и Общественный штаб по оказанию помощи прифронтовым районам доставили в посёлок Новомарьевка необходимые стройматериалы. Об этом сегодня, 14 октября, рассказали в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— В ходе осмотра поврежденных обстрелами домов участники акции выяснили, что для осуществления качественного ремонта потребуется квалифицированная помощь профессиональных кровельщиков, которых решено набрать из числа волонтеров "Молодой Республики", учащихся в профессиональных технических училищах по соответствующему профилю, — говорится в сообщении.

Сейчас утверждён план по проведению ряда восстановительных работ в Новомарьевке и других прифронтовых районах Республики, которые пострадали от вооружённой агрессии украинских силовиков.

Напомним, Вооружённые силы Украины ежедневно обстреливают территорию Республики, в результате чего во многих прифронтовых районах зафиксированы повреждения жилого фонда.