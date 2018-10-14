2018-10-14T16:30:31+03:00
Политика

Даниил Безсонов: уровень воинской дисциплины в ВСУ по-прежнему остаётся на низком уровне

По данным разведки НМ ДНР, в двух бригадах украинской армии под воздействием наркотических средств была открыта стрельба
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики продолжают употреблять наркотические средства, что приводит к преступлениям. В двух бригадах Вооружённых сил Украины была зафиксирована стрельба одних военнослужащих по другом в состоянии наркотического опьянения. Об этом сегодня, 14 октября, начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Военнослужащий 92-й бригады сержант Белоконь, находясь под действием психотропных веществ, покинул взводный опорный пункт в районе населённого пункта Верхнеторецкое. После чего неуправляемый боевик занял оборону на удалении 200 метров и открыл огонь из автомата по сослуживцам. На уговоры сослуживцев сдаться, он не реагировал, лишь выкрикивал националистические лозунги. В результате был убит, — рассказал Даниил Безсонов.

В 128-й горно-штурмовой бригаде был убит командир роты. В районе населённого пункта Новотроицкое капитан Мирошниченко застал личный состав за употреблением наркотических веществ, за что поплатился жизнью. Один из его подчинённых выстрелил ему в спину.

Напомним, разведка Народной милиции Донецкой Народной Республики неоднократно сообщала о низком уровне эмоционально-психологического состояния украинских силовиков.

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