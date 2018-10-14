Глава ЛНР вел колонну мотоциклистов на закрытии сезона

14 Окт. 15:30 2018-10-14T15:30:49+03:00

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Вчера в ЛНР прошло закрытие мотосезона. Колонну из более чем 500 мотоциклистов возглавил исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает информационное агентство «Исток».

- Перед стартом Леонид Пасечник приветствовал мотоциклистов и отметил важность работы, которую ведут активисты мотоклуба «Ночные волки» отделение «Донбасс» – патриотическое воспитание молодёжи, сохранение культурных и духовных ценностей региона, - пишет «Исток».

- Глава ведет, как настоящий лидер. Уверенно и спокойно. Ехать с ним во главе мотоколонны было большой честью и огромным удовольствием. Теперь мы ждем его на открытии мотосезона следующего года, - сказал президент мотоклуба «Ночные волки – Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди байкеров как «Прокурор».