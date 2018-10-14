2018-10-14T15:34:24+03:00
Политика

Грады, танки, минометы: В Красноармейске продемонстрировали с помощью чего убивают 4 года Донбасс

Выставку приурочили ко дню защитника Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В православный праздник Покрова в городе Покровск демонстрируют орудия убийства. Фото: Донецкие новостиВ православный праздник Покрова в городе Покровск демонстрируют орудия убийства. Фото: Донецкие новости
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Сегодня, 14 октября, в Красноармейске, переименованном нынешней украинской власть в Покровск в честь празднования дня защитника Украины была организована выставка военной боевой техники.

На выставке демонстрировали все, с помощью чего уничтожают мирное население Донбасса: танки, САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», минометы «Молот», БМП, беспилотники, зенитные установки, санитарные авто.

Доступ к технике не был ограничен, чем с удовольствием воспользовались дети. Мужчины с интересом расспрашивали военнослужащих о военных характеристиках и боевом пути «экспонатов». Представительницы прекрасного пола делали селфи, об этом восторженно сообщают украинские СМИ.

Само нынешнее название города Покровск, да еще в праздник Покрова Пресвятой Богородицы настолько несочетаемы с этой выставкой орудий убийств мирных граждан, что оторопь берет. Вот только украинская власть этого диссонанса не замечает.

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