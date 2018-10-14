В ЛНР возбудили уголовное дело по факту гибели матери и дочери

14 Окт. 14:47 2018-10-14T14:47:28+03:00

Ковтун Анастасия и ее мама - Ковтун Лариса погибли 13 октября под обстрелом со стороны ВСУ

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Республика возбудила два уголовных дела по факту гибели в результате обстрела со стороны ВСУ двух мирных жительниц в поселке Марьевка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Мать и дочь погибли в Марьевке вечером 13 октября в результате минометного обстрела населенного пункта с направления поселка Золотое-4, подконтрольного украинским силовикам.

- В отношении же военных преступников, причастных к гибели двоих ни в чем не повинных граждан, возбуждены уголовные дела по фактам геноцида своего собственного народа, - сообщил Марочко. - Военные преступления против мирных граждан не имеют срока давности, наказания не избежать!

Напомним, в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований погибли две мирные женщины — мать и дочь, жительницы поселка Марьевка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

-13 октября в 17.45 в результате обстрела из миномета калибра 120 мм (выпущено восемь мин) с направления Золотое по н.п. Марьевка погибли две гражданские женщины: 1971 г.р. (минно-взрывные травмы, осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов) и 2001 г.р. (минно-взрывные травмы, открытая черепно-мозговая травма с повреждением головного мозга, осколочные рваные ранения обеих бедер с повреждение кровеносных сосудов). Это мать и ее дочь, — сообщил он.