В Мариуполе трамвай не поделил дорогу с грузовиком

14 Окт. 14:21 2018-10-14T14:21:07+03:00

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Сегодня, 14 октября, в Мариуполе трамвай и грузовик не поделили дорогу. Все обстоятельства происшествия на данный момент уточняются, но уже известно, что произошло дорожно-транспортное приключение на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема.

— Не знаю, что там произошло, но стоят оба (трамвай и грузовик – примечание ред.), вроде машин скорой нет, — сообщают жители Мариуполя в социальных сетях.

На данный момент все подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются. По предварительной информации, никто в нём не пострадал.

Напомним, 6 октября в Мариуполе на ходу загорелся трамвай. Чрезвычайное происшествие случилось на улице Тополиной, когда транспорт покидал депо и выезжал на маршрут следования. Сначала водитель попытался сам справится с огнём, но в итоге всё равно пришлось прибегнуть к помощи МЧС.

Подробнее об этом происшествии читайте в материале нашего корреспондента.