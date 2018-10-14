2018-10-14T13:29:56+03:00
Политика

Раненый в Горловке заключённый скончался от полученных травм

Украинские силовики, нанеся удар по Горловке, убили уроженца Константиновки
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта kharkovforums.comФОТО: архив сайта kharkovforums.com
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В результате вооружённой агрессии украинских силовиков сегодня, 14 октября, в Горловке в исправительной колонии №57 скончался заключённый, получивший ранения грудной клетки. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— С сожалением сообщаю, что получивший сегодня ранения Санин Владислав Сергеевич скончался, — сообщил Иван Приходько.

Владиславу Сергеевичу родился в 1991 году в Константиновки и на момент смерти отбывал заключение в исправительной колонии №57 в посёлке шахты 6/7.

Напомним, сегодня, 14 октября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Горловке. Под огонь попал посёлок шахты 6/7, в частности – исправительная колония №57.

Подробнее об этом происшествии читайте в материале нашего корреспондента.

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