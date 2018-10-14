В результате вооружённой агрессии ВСУ в Горловке был ранен заключённый исправительной колонии

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-14T12:26:19+03:00

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Сегодня, 14 октября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по Горловке. Под огонь украинских силовиков попал посёлок шахты 6/7, а в частности исправительная колония №57. В результате был ранен один человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела посёлка 6/7 ранения получил заключённый исправительной колонии №57 Санин, — сообщил Иван Приходько.

Заключённый получил ранение грудной клетки. На данный момент его состояние уточняется.

Напомним, за минувшие сутки украинская армия значительно уменьшила количество боеприпасов, используемых для обстрелов Донецкой Народной Республики. Между тем вчера, 13 октября, в результате вечернего обстрела Луганской Народной Республики были убиты две мирные жительницы.

Подробнее о трагедии в ЛНР читайте в материале нашего корреспондента.