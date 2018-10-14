2018-10-14T12:03:06+03:00
Политика

СБУ задержала жителя Дружковки, участвовавшего в ополчении

Гражданам Республики не стоит доверять обещаниям украинской власти об амнистии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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СБУ проводит зачистки в захваченных украинскими боевиками городах. Фото: unian.netСБУ проводит зачистки в захваченных украинскими боевиками городах. Фото: unian.net
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Сотрудники украинской контрразведки задержали на оккупированной территории Донбасса ополченца ДНР, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным карательного ведомства, руководитель одной из общественных организаций Дружковки в мае 2014 года присоединился к ополчению ДНР и принимал участие в боевых действиях против «сил АТО».

После оккупации Дружковки украинскими боевиками, он длительное время скрывался от полицаев, пока не был задержан в одном из населенных пунктов Донбасса по месту жительства его родственников.

- Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления ч.1 ст.58-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

До этого каратели задержали восьмерых граждан по подозрению «в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями».

Задержание происходило на стационарных и мобильных блокпостах Нацгвардии вблизи Мариуполя, Волновахи и Благодатного. Причиной стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой граждане подозреваются «в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями».

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