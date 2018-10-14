2018-10-14T11:57:59+03:00
Общество

Врио Главы пообещал помощь в восстановлении Ясиноватой

Денис Пушилин и Олег Моргунов обсудили проблемы прифронтового города
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: Денис ПушилинФОТО: Денис Пушилин
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Вчера, 13 октября, прифронтовой Ясиноватой исполнилось 146 лет. В честь праздника временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил прифронтовой город и обсудил с исполняющим обязанности мэра Ясиновотой проблемы города.

— Говорили о восстановлении жилого фонда, электроснабжения посёлка Спартак, а также о перспективах эффективного использования промышленного потенциала города для улучшения благосостояния его жителей, — рассказал Денис Пушилин.

Кроме того, в ходе встречи Олег Моргунов сообщил, что в ходе боевых действий в городе было повреждено более 160 многоквартирных домов, разрушено полторы тысячи частных домов, из которых порядка 250 частных домов уже было восстановлено благодаря помощи властей Республики.

Напомним, вчера, 13 октября, Ясиноватая отпраздновала 146-ю годовщину своего основания, в честь чего прифронтовому городу было присвоено почётное звание «Города воинской славы».

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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