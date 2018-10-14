2018-10-14T11:05:40+03:00
Общество

Проблемы переселенцев остаются на личном контроле врио Главы Республики

Денис Пушилин поручил Совету Министров проработать механизм списания задолженности по ЖКХ с переселенцев
Цесанна АНТОНЕНКО
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Во время вчерашнего заседания Совета Министров временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин уделил особое внимание проблемам переселенцев. В частности, он дал поручение Министру труда и социальной политики подготовить развёрнутый отчёт на эту тему. Кроме того, было дано поручение проработать механизм списание задолженностей по ЖКХ с переселенцев. Об этом сообщили в Совете Министров Донецкой Народной Республики.

— Необходимо проработать механизм списания задолженности. Принять меры по социализации вынужденных переселенцев. Определить категории граждан, проживающих в пунктах временного размещения. Провести анализ имеющегося маневренного фонда, — сказал Министрам Денис Пушилин.

Все задачи были поставлены на основании обращений граждан, которые поступают уполномоченному по правам человека в ДНР.

Напомним, депутаты Народного Совета ДНР рассмотрят возможность закрепления на законодательном уровне статуса временного переселенца.

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