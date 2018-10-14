В Горловке появится новая высоковольтная линия, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение города

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-14T10:27:44+03:00

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Вчера, 13 октября, в Донецке состоялось очередное заседание Совета Министров Донецкой Народной Республики, на котором обсуждались проблемы прифронтовой Горловки и способы их решения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— На заседании Совета Министров принято решение о строительстве четвёртой высоковольтной линии электропередач «Макеевка-Горловка». Это позволит снизить риски, связанные с энергоснабжением и возможным развитием предприятий на территории города, — сообщил Денис Пушилин.

Окончание строительства новой высоковольтной линии электропередач запланировано на июнь 2019 года.

Кроме того, Денис Пушилин дал поручения руководству города ускорить работы по восстановлению повреждённых крыш в домах Горловки, поскольку считает, что работы, которые ведутся в этом направлении на данный момент, недостаточны.

Напомним, что Горловка постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков, а потому испытывает постоянные проблемы с энергоснабжением и получает много повреждений.