Обстрелы в ДНР: количество нарушений заметно снизилось
Вооружённые силы Украины немного уменьшили обстрелы в ДНР. С 22 нарушений за сутки до 19 нарушений за прошедшие сутки. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Широкая Балка, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Донецк (Трудовские), Александровка, Новая Таврия, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Заиченко, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Обстрелы велись с применением миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, РПГ и СПГ, АГС, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Всего по территории Донецкой Народной Республики выпустили 63 единицы боеприпасов.
По предварительной информации жертв и разрушений зафиксировано не было.
Напомним, в предыдущие сутки украинская армия 22 раза нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР почти триста единиц различных боеприпасов.
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